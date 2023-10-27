

أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وانفينيتي في الكويت، عن نجاح جديد حققته سيارة نيسان أكس-تريل الجديدة كليا منذ إطلاقها في الكويت والمنطقة مطلع العام الحالي وتسجيلها مبيعات متفوقة في فئتها.

ويأتي هذا النجاح الكبير على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي، بفضل قدراتها وجاذبيتها المعززة.

وقد أثبت الجيل الرابع من سيارة نيسان أكس-تريل حضوره القوي على الطرقات، ورسخ مكانته الرائدة ضمن هذه الفئة من السيارات، ما أسهم في تسجيل زيادة كبيرة في حجم مبيعات أكس-تريل في الكويت والمنطقة بنحو ثلاثة أضعاف خلال فترة الأشهر الستة الأولى الممتدة منذ مطلع العام الحالي حتى شهر يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الكويت عبر الوكيل الحصري لسيارات نيسان، قد ضاعفت السيارة حصتها في السوق الكويتية لنفس الفئة. لقد استطاعت ونجحت نيسان أكس-تريل 2023 في تلبية مختلف تطلعات السائقين وما يتوقعونه من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وما تتميز به من قوة أداء وقدرات عملية، حيث ارتفع إجمالي حصتها السوقية في منطقة الخليج بمقدار ست نقاط، خلال النصف الأول من العام 2023.

وحظيت السيارة باستحسان السائقين، خصوصا في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة، اللتين مثلتا معا نحو 75% من إجمالي مبيعاتها في المنطقة، كما ارتفعت الحصة السوقية لسيارة أكس-تريل ضمن فئتها بمقدار تسع نقاط في مملكة البحرين، أما في دولة قطر فحافظت على استقرار حصتها السوقية.

وحازت أكس-تريل على المزيد من الثناء والإعجاب، بما تقدم من خيارات تخصيص متعددة، كما نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل خصائصها المتسمة بالمرونة والتي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات السائقين.

وقد لاقت المجموعة الواسعة من الترقيات الجمالية والعملية صدى كبيرا لدى السائقين على مستوى المنطقة، حيث نجحت أكس-تريل في الارتقاء بأسلوب ووظائف فئة سيارات الكروس أوفر الحضرية الفاخرة. وتتوافر سيارة نيسان أكس-تريل 2023 لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقدم للعملاء مجموعة متنوعة من الميزات الرائدة في فئتها والكماليات القابلة للتخصيص عبر ثلاث فئات هي: S وSV وSL، مع قدرات الدفع الثنائي أو الرباعي وخيارات 5 أو 7 مقاعد.