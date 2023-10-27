عاطف رمضان



قام فريق من إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة، برئاسة مدير ادارة الجهاز فيصل الأنصاري، بجولة تفتيشية على عدد من الأسواق المركزية والمطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات والمعجنات ومحلات الدواجن ومحلات بيع اللحوم لرصد الأسعار.



وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، في تصريح لـ«الأنباء»، ان هذه الجولة التفتيشية على الأسواق المحلية تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الذي صدر منذ شهرين تقريبا لفريق المفتشين لرصد أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى ان الإدارة أعدت خطة عمل، من خلالها يقوم المفتش بإعطاء مهلة للمحل او المنشأة لإرسال قائمة الأسعار إلى إيميل الإدارة، ويقوم المفتشون لدى فريق الإدارة بمتابعتها.



وأضاف الأنصاري ان الإدارة تتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق ومخازن الشركات وان أسعارها مستقرة.



وأشار الى ان الوزارة لديها نظرة استباقية لمتابعة السلع الأساسية من خلال توجيهات القياديين وان فريق المفتشين يرصد أسعار السلع التي تهم المستهلكين والأسواق.