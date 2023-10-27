بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ولستون بولاية مين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،



متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.