استقبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة في مكتبه بمقر البلدية أمس تشوانغ رونغون نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مكتب اللجنة المركزية لشئون الفضاء السيبراني والهيئة الوطنية للفضاء السيبراني الصينية.



وثمن الشعلة العلاقات بين البلدين الصديقين، داعيا إلى تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين الكويت والصين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن السيبراني.



من جانبه، تقدم تشوانغ رونغون بالشكر الجزيل للوزير الشعلة على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا عمق العلاقات وأهمية توطيدها وتحقيق أعلى مستويات التعاون.