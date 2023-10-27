قال مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبد الغفور العبدالغفور ان تبرعات المحسنين لمبادرة كفالة أيتام فلسطين وصلت إلى 150 ألف دينار في ثاني يوم من إطلاق المبادرة، وأن الأيتام الذين تمت كفالتهم حتى الآن 833 يتيما. وأوضح العبد الغفور أن إطلاق الحملة جاء تجاوبا مع الأحداث الحالية والتي خلفت عددا كبيرا من الأيتام الذين لا يجدون من يكفلهم، وأن الهدف منها كفالة 1000 يتيم في المرحلة الأولى، مبينا أن قيمة كفالة اليتيم شهريا 15 دينارا ويمكن كفالة يتيم لمدة عام كامل بـ 180 دينارا أو المساهمة في الحملة بأي مبلغ تجود به نفس المتبرع. ودعا إلى المساهمة في الحملة من خلال الاتصال على الخط المباشر: 1800082 أو زيارة موقع الجمعية الالكتروني أو لجانها في مختلف مناطق الكويت.