أعلنت جمعية عطاء للعمل الإنساني عن افتتاح مقرها الجديد في منطقة صباح الأحمد السكنية، وذلك في إطار خطتها للتوسع والوصول إلى المتبرعين في كل مناطق الكويت.



وقال مدير فرع مدينة صباح الأحمد السكنية بجمعية عطاء للعمل الإنساني أحمد البريكي إن المقر الجديد يهدف إلى خدمة المحسنين من أهل المنطقة، وتنظيم المشاريع والأنشطة الخيرية، وإيصال المساعدة إلى المستحقين.



وأشار البريكي إلى أن جمعية عطاء تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها، ولديها رؤية واضحة تتعلق بالتنمية المجتمعية، وتطوير المجتمعات الفقيرة.



وأكد أن جمعية عطاء تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع وتعنى بمجالات عديدة.