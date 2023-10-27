إيمانا بأهمية تبني ودعم المبادرات المجتمعية ضمن نهج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالأفنيوز، انطلقت حملة «فرصة حياة» التوعوية بالتعاون مع لجنة «حياة» في مبرة رقية عبدالوهاب القطامي لرفع الوعي حول سرطان الثدي وتقديم الدعم للمرضى، خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر مقابل مطعم تشيز كيك فاكتوري من 10 صباحا حتى 10 مساء.



وتتضمن حملة «فرصة حياة» العديد من الفعاليات التوعــويـة والأنشطة التثقيفية والإرشــادية الممتعة التي تهدف إلى توعية زوار «الأفنيوز» بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرضى.



ووجهت «فرصة حياة» الدعوة للزوار للمشاركة في الحملة التي تعكس دعم «الأفنيوز» للمبادرات الاجتماعية والتزام لجنة «حياة» بمبرة رقية عبــدالوهــاب القـــطامي بمكافحة سرطان الثدي ودعم المرضــى وعائلاتهم، من أجل المساهمة في رسم مستقبل أفضل لمن يعانون من سرطان الثدي.



الجدير بالــــذكــر أن لجنة «حياة» في مبرة رقية عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي منظمة غير ربحية، تعمل على التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للمرضى، كما تسعى لتحسين جودة حياة المرضى وتوجيه الــجهود نحو مكافحة المرض.