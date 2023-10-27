عبدالكريم العبدالله



قام رئيس المكتب الصحي الكويتي في باريس د.علي الموسوي والملحق العسكري العميد حمد الموينع بزيارة لمستشفى «كيوري» المتخصص في أمراض السرطان لتعزيز التعاون وتوفير أفضل الخدمات الطبية والتسهيلات الإدارية للمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج، حيث التقوا مدير مستشفى «كيوري» المتخصص بعلاج أمراض السرطان البروفيسور ستيفن لوغويل ود.أليكسيس برنود مدير المكتب الدولي وطاقم المكتب الدولي في المستشفى.



وذكر الموسوي أنه تم الاتفاق على آلية واضحة لخدمات «الطوارئ» في المستشفى حال احتياج المريض لها خارج أوقات الدوام الرسمي، فضلا عن توفير مواعيد للمرضى الكويتيين بأسرع وقت ممكن مع تسهيل تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المرضى.



وأفاد بأنه بعد الانتهاء من الاجتماع تم عمل جولة في مبنى المستشفى الرئيسي الواقع في باريس والاطلاع على مخططات المبنى الجديد القريب منه في منطقة سينت كلود، والذي سيفتتح قريبا.



وأوضح الموسوي أن المكتب الصحي الكويتي في باريس، بالتنسيق مع سفارتنا في العاصمة الفرنسية وملحقها العسكري، يسعى إلى توفير كل التسهيلات للمرضى الكويتيين في جميع المستشفيات الفرنسية التي يبتعثون لها للعلاج.



وأشار إلى أن معهد «كيوري» الطبي تأسس منذ أكثر من 100 عام، ويعتبر كونه مستشفى متخصصا في علاج أمراض السرطان من أهم مراكز الأبحاث في هذا المجال على مستوى العالم.