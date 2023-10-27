محمد الجلاهمة



نجح رجال دوريات أمن محافظة حولي في إلقاء القبض على شخص عثر معه على 60 كيسا يرجح انها شبو بعد محاولته الفرار من دوريات الأمن إلا انه لم ينجح، الى جانب ميزان حساس، وتمت احالته لجهة الاختصاص.



وقال مصدر امني لـ«الأنباء» ان دوريات امن حولي وخلال انتشارها الأمني بتعليمات من الوكيل المساعد للأمن العام وتعليمات المدير رصدت قائد مركبة وعند الطلب منه التوقف حاول الفرار الا أنه فشل وتمت مشاهدة عدد من الأكياس التي تحتوي على مواد مخدرة، وعند تفتيشه عثر على الكمية الكبيرة من المواد المخدرة التي وصل عددها الى 60 كيسا، وتمت إحالة المتهم للإدارة العامة لمكافحة المخدرات