مبارك التنيب



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من تحويل ملف قضية سرقة مركبة من مجهول إلى معلوم، وذلك بضبط المركبة واللص.



وفي التفاصيل، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان مواطنا من مواليد 1977 أبلغ مخفر ميدان حولي عن سرقة سيارته اليابانية شكل صالون اللون برونزي موديل 2018 من قبل مجهول، وذلك في منطقة ميدان حولي بتاريخ 2/6/2023.



وأضاف المصدر: تم عمل التحريات واستطاع رجال المباحث تحديد اللص وضبطه بالمركبة امس الأول، وتبين انه مواطن من مواليد 1996.



وبمناقشته حول الواقعة والتحريات أقر واعترف بارتكاب الواقعة محل التحقيق، وتبين أنه من أرباب السوابق بحقل قضايا السرقات وسرقة المركبات، ولديه سجل جنائي سابق في المخدرات.