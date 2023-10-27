عبدالله قنيص



تمكنت إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية ممثلة في مكتب بحث جليب الشيوخ من ضبط وافد عربي أضرم النيران عمدا في شقة مواطنه العربي على خلفية عدم سداد المجني عليه مديونية.



وبحسب ما أخبر به مصدر أمني «الأنباء» فإن عربيا في العقد الخامس تقدم إلى مخفر الجليب بعد اندلاع حريق في شقة يقيم بها مع أسرته، مشيرا إلى ان رجال الإطفاء أكدوا ان الحريق متعمد وقدم تقريرا بهذا الخصوص.



وأضاف المصدر: تبين من خلال معاينة موقع الحريق ان هناك مجهولا سكب مادة سريعة الاشتعال على الباب الخارجي للشقة وأضرم النار وبعد عمل التحريات والاستعانة بكاميرات المراقبة تم تحديد هوية الجاني وهو من نفس جنسية المجني عليه وبمواجهته بالتحريات اعترف بأنه أقدم عمدا على حرق شقة مواطنه لتأديبه ولرفضه سداد مديونية عليه ولكنه زعم انه لم يقصد إلحاق الأذى بأسرة المجني عليه وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.