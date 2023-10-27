الصلاة على العباءة



البعض عنده حساسية من سجاد المسجد، فهل يجوز أن يفرش عباءة ويسجد عليها؟



٭ بالنسبة للصلاة على الفرش في المسجد، أولا: الأصل أن المساجد ليس فيها فرش، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرش، وإنما ورد أن النبي صلى على الخميرة، والخميرة فقط على قدر الوجه، وفي رواية على قدر الوجه واليدين التي قال عنها صلى الله عليه وسلم «ناوليني الخمرة قالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك».



هذا الذي ورد أما غير ذلك، ما ورد إلا الحصباء في المسجد، كذلك في زمن الخلفاء الراشدين ما في سجاد، وكذلك زمن من بعدهم حتى وصل الأمر إلى زمن الإمام مالك، وكان أول وقت وضع فيه سجاد في المساجد، وهنا امتنع الإمام مالك عن الصلاة وقال بدعة في مسجد رسول الله. وتشدد الإمام مالك في موضوع السجاد في المساجد، وقد قال العلماء هي من الأمور الجائزة حيث يجوز للإنسان أن يصلي على السجاد باعتبار: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولكن هي ليست الأصل، فالأصل أن الإنسان يصلي من دون سجاد، وذلك عندما تناول العلماء هذه المسألة فقد قالوا بالاتفاق: ان الأصل أن الإنسان يصلي من دون سجاد، وقالوا: إن من صلى على سجاد فإن صلاته تعتبر صحيحة بالاتفاق. واحد صلى على سجادة صلاته صحيحة، لكن ليست الأصل أن الإنسان يصلي على سجادة لا نعتقد أن هذا هو الأصل.



الفوز بكوبونات



أنا ربحت كوبونات من إحدى الشركات الإلكترونية بقيمة ألف دينار علما أني اشتريت منهم جهازا وكنت محتاجا لهذا الجهاز، فما الحكم؟



٭ مادمت قد اشتريت الجهاز ليس للدخول في الكوبونات والسحب وإنما أنت تريد هذا الجهاز، ولم تكن هناك زيادة في سعره، وإنما هذا هو سعره وأنت اشتريته بالسعر المعروف في السوق، ففوزك بالكوبونات لا إشكال فيه، ولك أن تستفيد منها كيفما شئت، تشتري منهم، أو تستخدمهم في شراء كوبونات لأجهزة أخرى، أو حتى لو أردت أن تتنازل عن هذه الكوبونات بمقابل لا إشكال، والمسألة فيها سعة إن شاء الله.



بر الوالدين بعد الوفاة



ماتت أمي وكنت صغيرة لم أرها، وكذلك والدي مات في بلد آخر، ولا أعرف عنه شيئا ان كان عليه دين أو أوصى بشيء ام لا، فهل علي شيء، وماذا أقدم لهما بعد موتهما؟



٭ بالنسبة للوالدين ماداما قد توفيا، ولم تصل اليك وصية منهما او لم تعلمي ان الوالد او الوالدة قد وصيا بشيء معين فليس هناك شيء عليك، وقد يدخل الانسان في الشك والوسواس، ولكنني أنصحك بالنسبة للوالدين ان تتصدقي عنهما، تتصدقي وتنوي الاجر للوالد أو الوالدة، او لهما معا، وكذلك بالنسبة لاداء الحج والعمرة منك او من اولادك وتنوونها لوالديك، يعني كل عبادة بمعنى مرة للوالد ومرة اخرى للوالدة، وليست عمرة واحدة للوالد والوالدة.