إن لكل طفل هواية أو طبعا وميزة يتميز بها عن الآخر، ففيهم من عنده عقل رقمي، وفيهم من عنده عقل يستوعب الحفظ، ومنهم من يستوعب ويرغب ويحب العمل الفني، لكل منهم ميزة تميزه في المجتمع، ومن المستحسن والأفضل توجيه الطفل (الابن) لما يحب ويرغب لأنه حتما سوف ينجح ويتميز وينجز ليصل لرغباته وطموحه الذي طالما انتظره، ولو جبرناه على رغبة لا يرغب بها لفشل أو خسر وخسرناه، فعلى الوالدين ملاحظة ما يتميز به الابن أو البنت وترك اتخاذ القرار لهم، وهذا سيكون عائدا ممتازا على حياتهم العملية والعلمية، نعم ندرك أن الوالدين كل منهما يريد أن يرى طفله (الابن) بأحسن المستويات، وهذا بحد ذاته ليس عيبا، ولكن ليس على فرض الحسبة الشخصية التي للأسف تضيع الكثير من مواهب وميزات أبنائنا، فيجب علينا ترك القرارات لهم مع النصيحة والتوجيه بالإيجابية للأمور التي ترجع لهم بالنفع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.