تدعو سورة الشورى إلى ترك الخلاف وتدعو إلى الائتلاف وعدم الاختلاف، ومن اسمها يتبين لنا أهمية التشاور بين المسلمين، فالشورى بين المسلمين بعضهم لبعض تنتج عنها الاختيارات الصائبة والبعد عن الأخطاء. والسورة تبين مكانة الشورى في الإسلام وتعليما للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج، وتركز السورة على أهمية الوحدة والحذر من الفرقة.



يقول الله تعالى: (أم يقولون افترى على الله كذبا.. الآية).



أي، أيقول هؤلاء المشركون: اختلق محمد الكذب على الله فجاء بالذي يتلوه علينا اختلاقا من عند نفسه، فإن يشأ الله يطبع على قلبك - يا محمد - لو فعلت ذلك. ويذهب الله الباطل فيمحقه، ويحق الحق بكلماته التي لا تتبدل ولا تتغير، وبوعده الصادق الذي لا يتخلف، إن الله عليم بما في قلوب العباد لا يخفى عليه شيء منه، يعلم خلجات نفسك وأفكارك.



باب التوبة مفتوح



(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) الله عز وجل فتح باب توبته إذا رجعوا إليه وأطاعوه، ويعفو عن السيئات ويصفح ويستر ويغفر، لا يخفى عليه شيء وهو مجازيكم به.



(ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد) المؤمن إذا سمع أمرا لا يقول من قال إنما التسليم من صفات المؤمنين والاستجابة يقابلها هنا الزيادة من فضله تعالى ومضاعفة الأجر والثواب، والكافرون بالله ورسوله لهم يوم القيامة عذاب شديد مؤلم.



الله يخشى عليك الفساد



(ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) فقضية الرزق وقضية المصاب كلاهما من ولاية الله ولطفه بعباده، فالله قسم الأرزاق ولو بسط الله الرزق لعباده فوسعه عليهم لبغوا في الأرض ولطغى بعضهم على بعض ولكن الله ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء كفايتهم إنه بعباده خبير بما يصلحهم بصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم.



لا تيأس من رحمة الله



ثم يضرب الله تعالى مثلا (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد) عند لحظة يأس الإنسان الله ينزل رحمته هو وحده الذي ينزل المطر من السماء، فيغيثهم به من بعد ما يئسوا من نزوله وينشر رحمته في خلقه فيعمهم بالغيث وهو الولي الذي يتولى عباده بفضله بإحسانه، الحميد في ولايته وتدبيره، ولفظه الولي أصلها من القرب فالله هو الأقرب لك وهو الناصر وهو المعين. وذكر اسم الولي على الاستغراق مرتين، الله الولي ليس مضافا لشيء و(ال) للعهد بكل أشكال الولاية، يتولى بها أهل الإيمان فإذا حصل الإيمان حصلت الولاية من الله (ومن آياته خلق السموات والأرض.. الآية) ومن آياته الدالة على عظمته عز وجل وقدرته وكمال قدرته خلق السموات والأرض على غير مثال سابق وما نشر فيها من أنواع الدواب وهو على جمع الخلق بعد موتهم يوم القيامة إذا يشاء قدير.



(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) يخبرنا الله أن المصائب من كسب العبد بسبب ذنوب وآثام ويعفو لكم ربكم عن كثير من السيئات فعلى الإنسان مراجعة نفسه عندما يصاب وعليه أن يستقبل المصيبة بالاستغفار والرضى.



(وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) وما أنتم أيها الناس بمعجزين قدرة الله عليكم وما لكم من دون الله من يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضرر.



قدرة الله الباهرة



يبين الله قدرته (ومن آياته الجوارِ في البحر كالأعلام) ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبال تجري في البحر إن يشأ الله الذي أجرى هذه السفن في البحر يسكن الريح فتبقى السفن سواكن على ظهر البحر لا تجري، فهي تجري وتقف في البحر بقدرة الله لتكون عظة وحجة بينة على قدرة الله لكل صبار على طاعة الله، شكور لنعمه وأفضاله.



(أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير) أو يهلك السفن ويغرقها بسبب ذنوب أهلها، ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)