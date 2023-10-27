المحرر البرلماني



أكد النائب داود معرفي حرصه التام على تلبية رغبات أبناء الكويت عموما وأبناء الدائرة الأولى على وجه الخصوص بما يحقق مصالحهم بالإضافة إلى تحقق مصلحة الكويت التي هي الهدف المنشود الذي يسعى له الجميع.



وقال معرفي خلال استقباله الناخبين في «دار معرفي» مساء أمس الأول، إن العمل البرلماني مسؤولية وطنية تجاه الكويت وشعبها وهو ما يتطلب العمل الدؤوب والمثابرة من اجل تحقيق ما يصبو إليه المواطن وإنجاز البرامج التنموية على مستوى جميع قطاعات الدولة.



وشدد على أن دور الانعقاد المقبل يجب أن ينتج عنه المزيد من العطاء والإنتاج لصالح الشعب الكويتي.