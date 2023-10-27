استقبل النائب أسامة الشاهين في مكتبه امس بمجلس الأمة الباحث د.عايد عتيق الجريد بمناسبة صدور كتابه الجديد (المكتبة الأهلية الكويتية 1923 - 1937) باعتبارها أول مكتبة عامة في تاريخ الكويت.



وثمن الشاهين في بيان صادر عن مكتبه، نشاط الباحث الثقافي والتاريخي، والتي شملت كتاب «الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني 1945 - 2016»، والذي حاز على ضوئه جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، كما شملت الكتاب التاريخي (الكويت وثورة التحرير الجزائرية 1954 - 1962) وغيرها.



وقام النائب أسامة الشاهين في ختام استقباله للباحث عايد الجريد بتكريمه والتقاط صور تذكارية وتبادل الإهداءات.