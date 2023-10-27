استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة اشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السعودية امس.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» «ترحب المملكة العربية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية». وذكرت الوزارة في بيانها أن المملكة «تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) في 11 مايو وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين في مدينة جدة في 20 مايو 2023». وشارك في مفاوضات جدة أيضا ممثلون عن «إيغاد»، التكتل المعني بالتنمية في شرق أفريقيا الذي تقوده كينيا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة. وقالت «الخارجية السعودية» إن المملكة «تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني». وتابعت أنها تأمل التوصل إلى «اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».



مع استئناف المحادثات امس، أفاد شهود عيان عن تجدد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأعلنت قوات الدعم السريع أن مقاتليها سيطروا بشكل كامل على مواقع الجيش في نيالا، عاصمة جنوب دارفور وثاني أكبر مدينة في السودان من حيث عدد السكان.



الى ذلك، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات ضد البنية التحتية المدنية مع استمرار القتال في السودان.



وقالت سلامي في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) امس «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تعرض المرافق الضرورية لتشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للهجوم في السودان».



وأضافت «على مدى الأشهر الستة الماضية، دعوت مرارا وتكرارا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجميع أطراف الصراع في السودان إلى حماية البنية التحتية المدنية، والقانون الإنساني الدولي واضح في هذا الصدد».



ودعت سلامي جميع أطراف النزاع المسلح إلى الحرص على تجنب الأعيان المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية والبنية التحتية الأساسية.



وتابعت «لقد تسبب الصراع في معاناة لا توصف في السودان على نطاق لم يسبق له مثيل، أناشد الطرفين مرة أخرى إنهاء هذه المعاناة الرهيبة بإسكات الأسلحة».