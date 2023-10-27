عززت القوات الاميركية تحصينات قواعدها في سورية، بعد تصاعد الهجمات عليها منذ اطلاق اسرائيل حربها على قطاع غزة. وأفادت تقارير اعلامية عن تعرض قاعدة التحالف الدولي ضد داعش في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لهجوم جديد أمس. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه سمع دوي انفجارين اثنين على الأقل في القاعدة، وسط معلومات عن استهدافها بصاروخين «من قبل الميليشيات الإيرانية». وأضاف المرصد ان قوات التحالف أطلقت صفارات الإنذار، مع انتشار مكثف للجنود، وتحليق لطائرة مسيرة أميركية في أجواء المنطقة، لمراقبة ورصد التطورات في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. أما موقع «أثر» السوري المقرب من إيران فقد تحدث عن استهداف القاعدة بثلاث هجمات صاروخية. وأضاف ان ثلاث مروحيات أميركية هبطت في «الشدادي» قادمة من الأراضي العراقية، في حين نقلت القوات الأميركية تعزيزات إضافية إلى قاعدتها في حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.



ونقل الموقع عن مصادر كردية أن المروحيات الثلاث التي هبطت أقلت مجموعة من الضباط الأميركيين الذين قدموا إلى الأراضي السورية بمهمة متابعة العمليات التي تنفذ ضد القوات الأميركية في سورية والعراق، وبحسب المعلومات، فإن الفريق مشكل من ضباط من الجيش والمخابرات الأميركية ومن المقرر أن يجروا سلسلة اجتماعات مع الضباط الأميركيين في سورية، وشخصيات من قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الاكراد.



أما المعدات التي نقلت إلى قاعدة العمر فإنها تتضمن مجموعة من العربات المصفحة، إضافة إلى طائرات استطلاع إضافية وأجهزة إلكترونية متخصصة بالرصد والاستطلاع، حيث تعمل القوات الأميركية بالتعاون مع «قسد»، على تعزيز الدوريات البرية في محيط القواعد وزيادة عدد الحراس في النقاط التي تحيط بقواعدها، كما ستتم زيادة عمليات تمشيط جوي للمناطق التي من المتوقع أن تكون نقاط انطلاق للهجمات التي تنفذها المقاومة العراقية.