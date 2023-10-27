عبدالله عبدالرضا أكبر داعم للشباب وفوجئت باختياره لي.. وإيلي سمعان كان متخوفاً مني لكن نظرته تغيرت وأشاد بأدائي



ياسر العيلة



يعيش الفنان الشاب مهدي برويز حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل «امر اخلاء»، تأليف مريم الهاجري، إخراج عبدالرحمن السلمان، انتاج شركة «ايغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، منتج منفذ شركة «كتويل» للمنتج والفنان عبدالله عبدالرضا.



عن هذا العمل وأعمال أخــرى تـحـــدث بـرويـــز



لـ «الأنباء»، قائلا: في البداية احب أن اكشف لك أنني فوجئت عندما اختارني المنتج عبدالله عبدالرضا ومساعد المخرج محمد السعد لأكون ضمن فريق الفنانين المشاركين في الجزء الثالث من مسلسل «أمر إخلاء»، خاصة ان العمل حقق نجاحا كبيرا خلال الجزأين السابقين لكونه ناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس العديد من البيوت الكويتية والخليجية بشكل كوميدي خفيف وراقٍ، مشيرا الى انه يجسد في العمل دور صاحب شركة تسويق تعمل فيها عمشة (فوز الشطي) وتحدث الكثير من الاحداث الطريفة التي تعتمد على كوميديا الموقف.



وحول دوره في مسلسل «ماما غنيمة» للكاتبة علياء الكاظمي والمخرج عبدالرحمن السلمان والذي قدم من خلاله أداء متميزا جعل المشاهدين يكرهونه، اوضح: الحمد لله العمل حقق نجاحا كبيرا جدا، وجار حاليا التحضير لجزء ثانٍ منه، وهذا أول عمل اقدمه واخذ فيه مساحة كبيرة بهذا الشكل من يوم دخولي مجال التمثيل.



واردف: كان دوري مؤثرا لدرجة ان المشاهدين حقدوا علي، حيث جسدت دور مدير شركة ماما غنيمة (اسمهان توفيق) التي لها ثلاث حفيدات أخوات غير شقيقات، إحداهن كويتية، وأخرى مصرية، والثالثة سعودية، تدعوهن جدتهن «غنيمة» بعد وفاة والدهن، للإقامة معها لمدة سنة حتى تختار احداهن لتصبح وريثتها، ومن بين هؤلاء الاخوات مناهل (ليالي دهراب) والتي أتقرب منها طمعا في أن أتزوجها والاستيلاء على ثروتها لكنها تكتشف حقيقتي قبل الارتباط بي.



وعن الفيلم السينمائي «شهر زي العسل» الذي شارك فيه وتم تصويره في بيروت ويضم نخبة من الفنانين منهم محمود بوشهري ونور غندور وريم النجم واسيا وقحطان القحطاني وفيصل المزعل، ومن تأليف إياد صالح ورامي علي، وإخراج إيلي السمعان ومن إنتاج «ايغل فيلمز»، رد: الفيلم «لايت كوميدي» يحكي قصة ثنائي يسافر إلى لبنان لقضاء شهر العسل، ومن المقرر أن يتم عرضه على «نتفليكس» بداية العام المقبل، واقدم فيه دور صديق محمود بوشهري، حيث أساعده ليعيش الحياة التي يريدها وبالشكل الذي خطط له، وتحدث بيننا مواقف كوميدية، كاشفا ان مخرج الفيلم ايلي سمعان كان متخوفا منه في البداية كون الشخصية تحتاج أداء كوميديا، لكن مع بداية التصوير تغيرت نظرته له وأشاد بأدائه هو وكل المشاركين في الفيلم.



أما عن سبب وجوده الدائم في أعمال شركة «كتويل» للمنتج عبدالله عبدالرضا، فقال: الفنان عبدالله عبد الرضا من اكبر الداعمين للشباب سواء كانوا ممثلين او مخرجين او كتابا، وهذا شيء كبير يحسب له، بالإضافة الى انه لا يجامل إطلاقا في عمله، فهو يختار الممثل الذي يناسب الدور فقط.



الجدير بالذكر أن الفنان مهدي برويز قدم من قبل مع المنتج عبدالله عبدالرضا اكثر من عمل ناجح منها مسلسل «اعتراف» ومسلسل «ديستوبيا».