بات روبوت محادثة، ابتكر للتواصل مع كبار السن في أوساكا غرب اليابان ورفع معنوياتهم، موضع سخرية لدى مستخدمي الإنترنت اليابانيين بسبب عدم توفيره إجابات دقيقة عن الأسئلة التي تطرح عليه.



وكانت سلطات أوساكا أطلقت العام الحالي برنامج «داي-تشان» الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى انه أول أداة من نوعها في بلد يشكل المسنون الذين تتخطى أعمارهم 80 سنة 10% من سكانه. وردا على سؤال وجه له عن معرض أوساكا العالمي المرتقب في عام 2025، أجاب أن الحدث ألغي، في معلومة خاطئة مع أن التنظيم يواجه بعض الصعوبات. وردا على سؤال عن تاريخ انعقاد قمة وزراء خارجية مجموعة السبع التي ستنظم في طوكيو في 7 و8 نوفمبر المقبل، اجاب من دون تردد أن القمة ستنعقد في الرابع من نوفمبر.