حافظ المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) أمس بعد جولة المباريات الدولية الأخيرة.



ويحتل «التانغو» الصدارة متفوقا على فرنسا والبرازيل، اللذين حافظا على المركزين الثاني والثالث على الترتيب.



وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع بالتصنيف متفوقا على نظيره البلجيكي.



وتقدم المنتخب البرتغالي مركزين ليحتل المركز السادس، ويتطلع إلى الصعود للمراكز الخمسة الأولى في التصنيف.



كذلك صعد المنتخب الإسباني مركزين ليحتل المركز الثامن، وقد قلص الفارق الذي يفصله عن المنتخب الهولندي صاحب المركز السابع.



وجاء المنتخب الإيطالي في المركز التاسع، كما تراجع المنتخب الكرواتي أربعة مراكز ليحتل المركز العاشر.



وكان منتخب ليتوانيا الأكثر تقدما في نسخة التصنيف الصادرة أمس، حيث قفز تسعة مراكز ليحتل المركز الـ 134.