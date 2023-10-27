الرياض - خالد المصيبيح



تستكمل اليوم وغدا الجولة الـ11 من الدوري السعودي من خلال ثلاثة لقاءات اليوم ومثلها غدا السبت، بعد أن كانت الجولة قد بدأت أمس الخميس أيضا بثلاث مباريات، ويبرز في هذه الجولة لقاء الأهلي والهلال اليوم في الرياض كأهم لقاءات الجولة، حيث يلتقيان بعد غياب موسمين بسبب وجود الأهلي الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، إلا أن لقاء اليوم مختلف بعد ان عاد الأهلي قويا ومنافسا.



ويدخل الهلال المستضيف اليوم وهو متصدر بفارق 4 نقاط عن الأهلي الرابع ما يجعل لقاء اليوم ذا أهمية بالغة خاصة للأهلي الطامح الى تقليص الفارق الى نقطة واحدة، فيما سيبحث الهلال عن تعزيز الفارق مع أحد منافسيه.



وفي بريدة يلعب الرائد متذيل الترتيب مع الفتح السادس الذي أمامه فرصة لاستغلال وضع الرائد الذي قدم مستويات متواضعة أدت إلى وقوعه في آخر الترتيب.



كما يلعب اليوم الطائي والرياض في حائل وكلاهما يبحث عن التقدم والابتعاد عن مناطق المراكز المتأخرة، وان كان الرياض في وضع أفضل في الجدول.



وتقام غدا ثلاثة لقاءات، أهمها لقاء الفيحاء والنصر بسبب دخول النصر في المنافسة، خاصة وهو يعيش حاليا فترة رائعة فنيا سواء محليا أو آسيويا، فيما الفيحاء ثامن الترتيب يبحث عن التقدم خطوة.



كما يحل الشباب غدا ضيفا على أبها، ويقع الشباب في المركز العاشر وقد خسر عدة نقاط يسعى الى تعويضها، وسيكون آخر لقاءات الغد في مكة بلقاء الوحدة التاسع مع الاتفاق السابع وبينهما 4 نقاط.