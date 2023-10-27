الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يتطلع الريان إلى مواصلة تصدره مسابقة الدوري القطري، وذلك عندما يفتتح شريط مباريات الجولة السابعة بمواجهة الغرافة في الـ5:30 مساء الغد على ستاد أحمد بن علي المونديالي، حيث يحتل الريان صدارة الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الغرافة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف السد الذي يخوض مواجهة سهلة أمام معيذر «التاسع برصيد 4 نقاط» في الـ7:30 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، فيما يبحث الدحيل «الخامس برصيد 10 نقاط» عن التغلب على أحزانه الآسيوية بعد خسارته أمام النصر السعودي 4-3، حيث يلعب اليوم مع الشمال «العاشر برصيد 3 نقاط» في الـ7:30 مساء بستاد البيت.



وطالب عدد من الجماهير القطرية، مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» بتعديل موعد انطلاق لقاء الريان والغرافة، وذلك بسبب انشغال جماهير الكرة بشكل عام وفي قطر بشكل خاص بـ«كلاسيكو الأرض» الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.



وحسب الجدول المعلن مسبقا فإنه من المقرر أن ينطلق لقاء الريان مع الغرافة في الخامسة والنصف من مساء السبت، أي بعد 15 دقيقة فقط من انطلاقة لقاء برشلونة مع ريال مدريد في الجولة الـ11 من «الليغا».



وتختتم الجولة الأحد، حيث يلعب العربي «السابع برصيد 6 نقاط» مع الأهلي «الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط» بـ«ديربي الهلال» في الـ5:30 مساء بستاد الثمامة، فيما يستضيف نادي قطر «الثامن برصيد 5 نقاط» نظيره المرخية «الأخير برصيد 3 نقاط» في الـ7:30 مساء بستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وفي نفس التوقيت، يحل أم صلال «السادس برصيد 8 نقاط» ضيفا على الوكرة «الرابع برصيد 11 نقطة» على ستاد الجنوب.



هذا، ويدخل نادي السد في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي لنادي بالميراس البرازيلي أبيل فيرناندو فيريرا لتولي مهمة تدريب الفريق الكروي خلفا لمواطنه برونو ميغيل، تلبية لمطالبة جماهير السد التي ترفض استمراره، بالرغم من قيادة السد لتحقيق فوز كاسح على الفيصلي الأردني 6-0 في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.



إلى ذلك، يسعى نادي الغرافة إلى حسم صفقة لاعب نادي الجهراء عبدالكريم حسن وانضمامه إلى صفوف الفريق، ليزامل شقيقه سيف فضل الله الذي جدد عقده مع الغرافة حتى 2028.. ويمتلك عبدالكريم حسن عرضا من نادي الريان، إلا أنه حتى الآن لم ينضم إلى أي ناد، بانتظار انتهاء قضيته مع السد.



طرح تذاكر مونديال السباحة



من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية «الدوحة 2024»، عن طرح تذاكر البطولة، تزامنا مع بقاء 100 يوم على انطلاق الحدث الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط.



وستقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024، حيث تستقبل قطر أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من أكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الرياضة الدوليين، والمشجعين القادمين من شتى أرجاء العالم، للاستمتاع بأهم بطولة ضمن أجندة الرياضات المائية العالمية.



كما أعلن الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية «الدوحة 2024»، عن إدراج 75 منافسة على الميداليات الملونة في 6 رياضات مائية هي: السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة، والغطس العالي.