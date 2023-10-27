تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فايز الظفيري نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والإعلام في كلية العلوم الحياتية معرض «وقايتك.. صحتك» في بهو كلية العلوم الحياتية، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د. نواف الهاجري، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.شريفة الكندري، والمدير الإداري في الكلية السيد صالح المسلم، ومراقب الكلية السيد حمد بو قماز، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.



وأقيمت على هامش المعرض ندوتان، كانت الأولى حول التغذية العلاجية والرياضيين قدمها الأخصائي أحمد الصالح، والتي أوضح من خلالها الفرق ما بين التغذية العلاجية والتغذية الرياضية، متطرقا إلى العلاقة ما بين التغذية ومرض السرطان.



كما قدم أمثلة للأغذية المضادة للأكسدة المساعدة للوقاية من الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن الأطباء رصدوا ما يقارب 18% من المصابين بمرض السرطان بسبب سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة، إلى جانب تقديم شرح عن أبر تخسيس الوزن.



أما الندوة الثانية فكانت عن رحلة النجاة من مرض سرطان الثدي حاضرت فيها السيدة نورة بو قريص من فريق الخطوة الأولى، حيث استعرضت خلالها كيفية اكتشاف إصابتها بالمرض، ورحلة العلاج الدوائي والدعم النفسي الذي تلقته من المحيطين بها، وإصرارها على الشفاء وعدم الاستسلام، مختتمة حديثها بأن الشفاء كان نعمة من الله مما دفعها لأن تكون داعمة لمن يعانون من مرض سرطان الثدي من خلال مشاركتهم تجربتها وإبداء النصائح التي تساهم في رفع المعنويات.



وفي الختام تم تكريم المشاركين بالندوتين من قبل القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.شريفة الكندري، والمدير الإداري في الكلية السيد صالح المسلم.