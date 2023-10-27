تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بلقاءين غاية في القوة والإثارة، حيث يلتقي الزمالك مضيفه إنبي في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب، ويبحث المارد الأبيض عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي لتحسين موقفه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط من تعادلين أمام بيراميدز والمقاولون وفوزين على البنك الأهلي وسموحة.



فيما يحتل إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعدما حقق الفريق البترولي الفوز الأول في الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي.



وفي لقاء الرابعة عصرا يخوض بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط اختبارا صعبا أمام ضيفه المصري البورسعيدى (الثالث بـ 9 نقاط) على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



ويغيب عن صفوف بيراميدز للإصابة كل من علي جبر ومحمد رضا بوبو وإبراهيم عادل.



فيما يلعب غدا السبت فاركو مع ضيفه الجونة في تمام الرابعة، وتقام مباراتان في الساعة السابعة حيث يلعب الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، ويستضيف زد منافسه سموحة.



يذكر أن مواجهة الأهلي وبلدية المحلة قد تم تأجيلها نظرا لتأهل الأحمر إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.



الى ذلك عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا عاصفا مع ممثلي لجنة الحكام بالاتحاد بعد تكرر الشكاوى من الأخطاء التحكيمية في الجولات الأربع التي أقيمت من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وطلب علام ضرورة العمل على إنهاء الأزمات، وتطوير مستوى الحكام وتقليل معدل الأخطاء في المباريات، كما طالب البرتغالي بيريرا رئيس اللجنة عدم انتقاد الحكام بشكل علني في وسائل الإعلام المختلفة.



وكان بيريرا قد صرح بأن محمود عاشور ومحمد الحنفي سيتواجدان في المباريات المقبلة كحكام فيديو فقط، بجانب استبعاده محمد الصباحي من إدارة المباريات نظرا لرسوبه في الاختبارات البدنية واختبار القانون.



من جانب آخر، أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أنه تم تحديد يوم 16 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الفراعنة أمام جيبوتي بستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.