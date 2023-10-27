أعلن مصرف سورية المركزي أن «البنك الوطني الإسلامي» باشر أعماله فعليا في تقديم كل الخدمات المصرفية المسموح له بتقديمها أصولا في منتصف أكتوبر الجاري، من خلال مقره الرئيسي الكائن في دمشق ـ أوتوستراد المزة ـ جانب نقابة المهندسين.



وذكر المركزي، في بيان نشره على قناته عبر تليغرام، أن إعلان مباشرة البنك أعماله يأتي انطلاقا من الأهمية التي يوليها المركزي لتعزيز الثقافة المصرفية في سورية وتطوير الصناعة المصرفية وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، ولاسيما من خلال منح الموافقات الأصولية على افتتاح مزيد من القنوات المصرفية.



ولفت المركزي إلى أنه إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 م. ولعام 2021 المتضمن منح الترخيص لتأسيس مصرف إسلامي خاص في سورية باسم «البنك الوطني الإسلامي»، ولما كان البنك المذكور استكمل كل الإجراءات اللازمة لتسجيله في سجل المصارف وفق أحكام لقوانين والأنظمة النافذة، ولاسيما أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 وتعديلاته فقد صدر قرار تسجيله في السجل المذكور تحت الرقم 22 بموجب قرار لجنة إدارة المركزي رقم 1126 ل.إ لعام 2023.



وأكد المركزي أن من أهم الآثار المترتبة على تسجيل البنك الوطني الإسلامي في سجل المصارف هو منح الاذن للبنك بمباشرة أعماله أصولا.