بيروت ـ أحمد عز الدين



دان رئيس مجلس النواب نبيه بري القصف الإسرائيلي على المناطق السكنية والأحراج في الجنوب، وقال ان استخدام القذائف «الفسفورية» والمحرمة دوليا والتي ادت الى إشعال حرائق كبيرة هو برسم المجتمع الدولي والموفدين الدوليين في المنطقة.



وكان القصف الاسرائيلي قد أشعل الأحراج في المنطقة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب الحدوديتين، وقد استنجد الأهالي بالقوات الدولية للمساعدة في اطفاء الحرائق حتى لا تمتد الى المنازل السكنية.



الرئيس بري أكد من مكتبه انه واكب التطورات الميدانية في القرى والبلدات الحدودية في ظل تصاعد الاعمال العدوانية واستخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وتحديدا القذائف الفسفورية والانشطارية ضد المساحات الحرجية في احراج بلدات علما الشعب، رميش، يارون، عيتا الشعب، الضهيرة، مروحين، تلال كفرشوبا، ومزارع شبعا، وقال هي سياسة الارض المحروقة تنتهجها اسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية ضد الحجر والبشر في قطاع غزة كما على طول خط الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



وأضاف: ان ما يحصل من حرائق تضرمه قذائف «الفسفور الأبيض» المحرمة دوليا هو برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة.



وقد أجرى الرئيس بري اتصالات مع قيادة الجيش وأجهزة وزارة الداخلية والدفاع المدني وجهاز الاطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية للمساعدة والمؤازرة في اخماد الحرائق.