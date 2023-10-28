اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل اليوم الخميس على الدعوة إلى "ممرات إنسانية وهدنات " لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى غزة.



وأبدى قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد في إعلان للقمة التي عقدت في بروكسل "بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة"، ودعوا إلى "استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".



وشكلت القمة أول لقاء مباشر للقادة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة "حماس" في السابع من أكتوبر.



وفي إعلانهم، كرر الزعماء تنديدهم السابق "بأشد العبارات الممكنة" لهجوم حماس وشددوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



كما كرروا دعوة حماس للإفراج الفوري عن جميع الرهائن "دون أي شروط مسبقة".



وجاء في الإعلان أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وضمان عدم إساءة المنظمات الإرهابية استخدام هذه المساعدات".



وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بنداً، ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.



ولطالما انقسمت دول الاتحاد بين تلك التي تصر على التضامن الضروري مع المدنيين الفلسطينيين، مثل إيرلندا وإسبانيا، والمدافعين الثابتين عن إسرائيل مثل ألمانيا والنمسا والمجر.