تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم الجمعة، إذ فاق هبوط سهم بنك نات ويست البريطاني أثر مكاسب أسهم شركات الطاقة.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% وفي سبيله لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 0.2%.

وشهد سهم نات ويست أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1% بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح، وفقا لـ "رويترز".

وهوى أيضا سهم شركة ريمي كوينترو لصناعة المشروبات الكحولية 10.4% بعد خفض توقعاتها السنوية.

وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.2% مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط.

وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة 10% بدفعة من أرباح فصلية قوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة بعد أن دفعت مؤشرات على تراجع التضخم أمس الخميس إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.