- المدينة الذكية هي مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة.

- ولعل أكثر ما يميزها هو تركيزها على الإنسان في المقام الأول، لأنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيّرة، بخلاف المدن التقليدية.

لماذا نحتاج للمدن الذكية؟

- تنمو المدن في كل مكان. حيث يعيش حوالي 55% من سكان العالم في المناطق الحضرية اليوم، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 68% بحلول عام 2050 – مما يعني 2.5 مليار شخص إضافي يعيشون في المدن.

- وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يكون في العالم 43 مدينة عملاقة يزيد عدد سكان كل منها عن 10 ملايين نسمة.

- وتمثل مدن المستقبل 75% من استهلاك الطاقة العالمي، وبحلول عام 2025، من المرجح أن تعاني العديد من المدن في جميع أنحاء العالم النامي من نقص الطاقة.

- يُشكل مواكبة هذا النمو المذهل تحديات هائلة لقادة البلديات والمجتمع ومنها، كيف يمكنهم الاستمرار في توفير السلامة العامة الكافية، والاستجابة للطوارئ، والتحكم في حركة المرور، وإدارة النفايات وغيرها من الخدمات الحيوية؟ أو بناء مرونة الطاقة واستدامتها في مواجهة تغيّر المناخ وعدم استقرار شبكات الطاقة؟

البيانات تقود الحافلة في المدن الذكية

واستجابةً لذلك، تتبنى البلديات في جميع أنحاء العالم مفاهيم وأدوات "المدينة الذكية". ويتبنى متخصصو التكنولوجيا مثل هانيويل (Honeywell) أحدث جيل من التحليلات القائمة على البيانات لتطوير البرمجيات التي توفر خفة الحركة والأتمتة للمساعدة في تنسيق جهود إدارة المدينة وتبسيط تقديم الخدمات – أثناء العمليات اليومية وكذلك حالات الطوارئ.

- من بين هذه الحلول، يمكن لمنصة برمجية على مستوى المدينة – تم تمكينها بواسطة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء – أن تعمل كنظام تشغيل للمدينة الذكية لربط أنظمة المدينة وتنسيقها بشكل فعال، وتجميع البيانات وتحليلها من مختلف الإدارات لتمكين اتخاذ قرارات أفضل.

- يعمل مركز العمليات الآلي هذا كمركز للقيادة والتحكم، مما يسمح للمشغلين بمراقبة وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وتنسيق استجابة منسقة للحوادث والمشاركة بشكل أكثر فعالية مع السكان.

- يوفر تطبيق إدارة الحوادث، على سبيل المثال، إرسالًا بمساعدة الكمبيوتر للشرطة والحرائق والطوارئ الطبية.

- يمكن للمقيمين استخدام الرسائل الصوتية أو النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق الهاتف المحمول للإبلاغ عن حادث، وتمكّن الذكاء المدعوم بنظام المعلومات الجغرافية من تحديد موقع الحادث بشكل أسرع على خريطة تظهر على الشاشة.

- يتنقل الإرسال عبر الهاتف المحمول بين المستجيبين الأوائل إلى مكان الحادث ويمكّنهم من إرسال تحديثات الحالة والتقاط وثائق الصور والفيديو.

اجعل الناس يتحركون – ولكن ليس بسرعة

يمكن دمج العديد من حلول التنقل في منصة المدينة الذكية للمساعدة في تحسين تدفق حركة المرور في ساعات الذروة.

- وفي الوقت نفسه، تزيد من الامتثال لقوانين المرور، حتى يتمكن الأشخاص من الوصول إلى وجهاتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

- يساعد اكتشاف القيادة في الاتجاه الخاطئ على تجنّب حوادث المرور – ولكن عند حدوثها، يلتقط نظام التسجيل بيانات الحوادث، ويوفر تحليلًا لاتجاهات الحوادث، وينشئ التقارير تلقائيًا.

- يمكن لمنصة المدينة الذكية إدارة وسائل النقل العام أيضًا من خلال أتمتة جدولة الحافلات وإرسالها، باستخدام التصور القائم على الخريطة والتتبع في الوقت الفعلي تقريبًا لتحسين استخدام المركبات.

- يساعد نظام الفيديو الشبكي على زيادة سلامة الركاب من خلال إدارة الفيديو والتنبيهات داخل الحافلة.

- كذلك، يتعامل نظام تحصيل الأجرة الآلي مع بيع التذاكر واستخدام بطاقات الركاب، مما يساعد على توفير الوقت وتقليل تسرب الإيرادات وتبسيط مسؤوليات السائق.

- تستخدم المدن الذكية أيضًا تقنيات جديدة تساعدها على التفاعل بشكل أفضل مع السكان وقياس مواقفهم. تعمل بوابة الويب التفاعلية المدمجة في المنصة المركزية على أتمتة نقل البيانات مباشرة إلى السكان.

- كما تسمح لهم البوابة بتقديم التظلمات والملاحظات إلى مسؤولي المدينة. فهو يمكّنهم من تسجيل هويتهم وتنزيل تطبيق جوال لزيادة تبسيط التفاعلات.

إدارة القوة والطلب لتعزيز المرونة

- تُعد مرونة الطاقة مصدر قلق آخر لصانعي القرار في المدينة، حيث إن ارتفاع تكاليف الطاقة وفواتير المرافق المعقدة والبنية التحتية للشبكات القديمة تشكل مخاوف متزايدة.

- في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحدها، كان ما يقرب من 83 % من انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي المُبلغ عنه بين عامي 2000 و2021 يُعزى إلى الأحداث المتعلقة بالطقس.

- خلال النصف الأخير من هذه الفترة، زاد العدد السنوي للانقطاعات المتعلقة بالطقس بنسبة 78% خلال العقد السابق.

- لحسن الحظ، قام مطورو برمجيات المدن الذكية مؤخرًا بدمج حلول إدارة الطاقة والطلب التي يمكن أن تساعد المدن على توفير مرونة شاملة في مجال الطاقة.

- تمكّن هذه الأدوات المدينة من عزل نفسها عن الشبكة عند الضرورة وتعمل بفعالية كشبكة صغيرة مدعومة بموارد الطاقة الموزعة المحلية مثل المصفوفات الشمسية وأنظمة تخزين طاقة البطارية.

- يمكن أن تحافظ المدينة المعزولة على تشغيل أنظمة المدينة الحرجة أثناء انقطاع الشبكة وغيرها من اضطرابات الخدمة.

- يمكن لتطبيق إدارة الطاقة والطلب أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع وتحسين استهلاك الطاقة عبر مجموعة مباني المدينة.

- يتم تحليل هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع عوامل مثل إشغال المباني والطقس الحالي والمتوقع وصيغ تسعير المرافق لتجنب سحب الطاقة من الشبكة خلال فترات ذروة الطلب المُكلفة.

- وكذلك زيادة المدخرات التشغيلية من خلال تمكين المشاركة في السوق من خلال الاستجابة الآلية للطلب، والتي تحقق الدخل من فائض الطاقة عن طريق بيعه مرة أخرى في الشبكة في الأوقات المثلى.

تمويل المدن الذكية

- نتيجة لقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف في الولايات المتحدة (IIJA) الذي تم إقراره ليصبح قانونًا في عام 2021، سيكون هناك أكثر من 1.2 تريليون دولار من التمويل المتاح لمساعدة المدن والمجتمعات على بناء مجموعة من مشاريع المدن الذكية.

- يمكن استخدام هذا التمويل لتركيب البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتحسين وسائل النقل العام، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة ومتابعة مشاريع مرونة الطاقة، من بين إمكانيات أخرى.

- ومع ذلك، هذا أقصى ما يمكن أن يقوم به التمويل الفيدرالي، لذا، سيعتمد نجاح أي مبادرة للمدن الذكية على شراكات قابلة للتطبيق بين القطاعين العام والخاص.

- يجب أن تدعم الشركات المحلية التي لديها المهارات والمنتجات ذات الصلة الكثير من العمل لإنشاء وصيانة إدارة المدن التي تعتمد على البيانات والتحليلات.

- إن إقناع القطاع الخاص بأن لديه مصلحة راسخة في دعم تنفيذ المدينة الذكية – والتي ستساهم بشكل ملموس في النمو الاقتصادي – سيقطع شوطًا طويلاً نحو نجاح المبادرة.