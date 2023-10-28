قال الجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية الجمعة إن الجيش الإسرائيلي توغل في منطقة مفتوحة قرب السياج الفاصل في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع.



وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء «شينخوا» فجر الجمعة إنها سجلت عمليتي توغل بري على أطراف بيت حانون ومخيم البريج وسط إطلاق نار كثيف، مشيرة إلى أن الدبابات والآليات الاسرائيلية تقدمت عشرات الأمتار في المنطقتين لكنها بقيت في مناطق مفتوحة وقريبة من السياج.



وتعد هذه المرة الثالثة التي تتوغل فيها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء القتال مع حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات المتوغلة استهدفت أسلحة مضادة للدبابات فيما يعتقد مراقبون أنه جاء من أجل تحضير لاجتياح بري عميق في القطاع.



وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات من المشاة والمدرعات والهندسة نفذت توغلا بريا في قطاع غزة ليلا وعملت هناك لعدة ساعات، وهاجمت أهدافا تابعة لحماس.



وقالت تقارير إعلامية نقلا عن الجيش الإسرائيلي إن القوات قد غادرت المنطقة دون أي إصابات بعد تنفيذ العملية البرية.



في الأثناء، حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن «العديد من الأشخاص سيموتون» جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع «تنهار».



وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني «بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة»، مضيفا أن «الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي».



الى ذلك، أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من أن «جرائم حرب» قد تكون ترتكب في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني «نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردا على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي أيضا إلى جرائم حرب».