تقول مصادر أمنية إن ما ينتظر القوات البرية الإسرائيلية في غزة هو شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الممتدة لمئات الكيلومترات ويصل عمقها إلى 80 مترا، ووصفتها رهينة أفرج عنها بأنها «شبكة عنكبوت».



ووصفها خبير بأنها «أكبر بعشرة أمثال من أنفاق فيت كونغ»، أو الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام.



وقالت مصادر مطلعة في الغرب والشرق الأوسط إن حماس لديها أنواع مختلفة من الأنفاق الممتدة أسفل قطاع غزة الساحلي الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترا مربعا وأسفل حدوده، بما في ذلك أنفاق للهجوم والتهريب والتخزين والعمليات.



وذكر مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الخاصة الإسرائيلية ستواجه تحديا لم يسبق له مثيل إذ سيتعين عليها خوض قتال مع حماس مع محاولة تجنب قتل الرهائن المحتجزين تحت الأرض.



وأشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا إلى أن معركة العراق التي استمرت تسعة أشهر لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش قد تكون أسهل مقارنة مع ما ينتظر أن يواجهه الإسرائيليون، فمن المرجح أن تكون هناك «كثير من العبوات الناسفة وكثير من الأفخاخ الملغومة وعمليات طاحنة حقا».



وعلى الرغم من أن إسرائيل أنفقت كثيرا على وسائل كشف الأنفاق، بما في ذلك حاجز تحت الأرض مزود بأجهزة استشعار أطلقت عليه اسم «الجدار الحديدي»، لا يزال يعتقد أن حماس لديها أنفاق تصلها بالعالم الخارجي.



وبعد جولة التصعيد في 2021، قال يحيى السنوار القيادي في حماس «يقولون إنهم دمروا 100 كيلومتر من أنفاق حماس. أنا أقول لكم إن ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يزيد على 500 كيلومتر. ولو صحت روايتهم فإنهم دمروا 20 بالمئة فقط».



لم يتسن التأكد من تصريحات السنوار الذي يعتقد أنه لجأ إلى الأنفاق قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.



لكن التقديرات بامتداد الأنفاق لمئات الكيلومترات تحظى بقبول على نطاق واسع لدى المحللين الأمنيين، على الرغم من أن طول الشريط الساحلي المحاصر لا يتجاوز 40 كيلومترا.



وفي ظل سيطرة إسرائيل الكاملة على المداخل الجوية والبحرية لغزة وعلى 59 كيلومترا من حدودها البرية البالغ طولها 72 كيلومترا، توفر الأنفاق إحدى السبل القليلة أمام حماس لجلب الأسلحة والعتاد والأفراد.



وبينما تتكتم هي والجماعات الفلسطينية الأخرى على المعلومات بشأن شبكاتها، قالت يوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) الرهينة الإسرائيلية التي أفرج عنها هذا الأسبوع «بدت مثل شبكة العنكبوت، أنفاق كثيرة جدا، سرنا كيلومترات تحت الأرض».



وتعتقد حماس أنه مع التفوق العسكري الإسرائيلي سواء بالقدرات الجوية أو بالآليات العسكرية المدرعة، فإن الأنفاق هي وسيلة لتقليص بعض هذه المزايا من خلال إجبار الجنود الإسرائيليين على التحرك تحت الأرض في مساحات ضيقة يعرفها مقاتلو حماس عن ظهر قلب.

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن القصف الجوي المكثف ألحق أضرارا طفيفة بالبنية التحتية للأنفاق إذ تمكنت وحدة من الضفادع البشرية التابعة لحماس قبل ايام من شن هجوم عبر البحر استهدف تجمعات سكنية ساحلية بالقرب من غزة.



وقال أمير أفيفي القائد السابق بالجيش الإسرائيلي «على الرغم من هجومنا المكثف لأيام وأيام، فإن قيادة (حماس) لا تزال متماسكة إلى حد كبير وقادرة على توجيه الأوامر والسيطرة، بل وحتى قادرة على محاولة شن هجمات مضادة». وتقلد أفيفي مناصب كبيرة منها نائب قائد فرقة غزة المكلفة بالتعامل مع مسألة الأنفاق.



وأضاف «توجد مدينة بأكملها أسفل غزة على عمق يتراوح ما بين 40 و50 مترا. ثمة مخابئ ومقرات ومخازن وبالطبع هي متصلة بأكثر من ألف موقع لإطلاق الصواريخ».



وتقدر مصادر أخرى عمق الأنفاق بما يصل إلى 80 مترا.



وقال مصدر أمني غربي «تمتد لأميال. إنها مصنوعة من الخرسانة وبشكل جيد جدا. تخيل أنها تبلغ عشرة أمثال أنفاق فيت كونغ. كانت لديهم أعوام وكثير من المال لحفرها».



تأسست حماس في غزة عام 1987 ويعتقد أنها بدأت حفر الأنفاق في منتصف تسعينيات القرن الماضي حينما منحت إسرائيل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بعض الحكم الذاتي في غزة.



وشبكة الأنفاق من الأسباب الرئيسية في قوة حماس في غزة عنها في الضفة الغربية المحتلة حيث تعوق المستوطنات والقواعد العسكرية وأجهزة المراقبة الإسرائيلية إدخال أي شيء من الأردن.



وصار حفر الأنفاق أسهل في 2005 حينما سحبت إسرائيل الجنود والمستوطنين من غزة وفازت حماس في انتخابات 2006.



وبعد ذلك بفترة وجيزة أسرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتلت اثنين آخرين بعد حفر نفق لمسافة 600 متر لمداهمة قاعدة كرم أبو سالم على حدود غزة.



وعلى الرغم من أن الأنفاق العسكرية ظلت بعيدة عن الأعين، فقد تباهى المهربون في غزة خلال تلك الحقبة بأنفاقهم التجارية.



كان عرض الأنفاق نحو متر واحد واستخدمت محركات الرافعات لنقل البضائع على طول الأرضيات الرملية في براميل وقود.



وقال جويل روسكين عالم تضاريس الأرض والجيولوجيا بجامعة بار إيلان الإسرائيلية إن من الصعب رسم خريطة دقيقة لشبكة الأنفاق من السطح أو الفضاء، مضيفا أن المعلومات شديدة السرية ضرورية من أجل وضع خريطة ثلاثية الأبعاد وتخيل الصور.



ومن بين وحدات النخبة المكلفة بالنزول تحت الأرض وحدة ياهالوم، وهي وحدة قوات خاصة من سلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي، وهي الوحدات المتخصصة في كشف الأنفاق وإخلائها وتدميرها.



وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق مقاتلي ياهالوم وقال لهم «أعتمد عليكم، شعب إسرائيل يعتمد عليكم».



وقالت مصادر إسرائيلية إن ما ينتظرهم أمر جسيم وإنهم يواجهون عدوا أعاد تنظيم نفسه وتعلم من العمليات الإسرائيلية السابقة في 2014 و2021.



وقال أمنون سوفرين القائد السابق لسلاح الهندسة القتالية «سيكون هناك الكثير من الأفخاخ الملغومة. لديهم أسلحة حرارية لم تكن لديهم في 2021 وهي أكثر فتكا. وأعتقد أنهم حصلوا على الكثير من أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات التي سيحاولون أن يضربوا بها ناقلات الجنود المدرعة والدبابات».



وأضاف سوفرين، الذي كان أيضا رئيسا سابقا لإدارة المعلومات الميدانية في الموساد، أن حماس ستحاول أيضا اختطاف جنود.



وقالت دافني ريتشموند باراك الأستاذة بجامعة رايتشمان الإسرائيلية ومؤلفة كتاب «حرب الأنفاق» إن الصراعات في سورية والعراق غيرت الموقف.



وأضافت «على الأرجح أن ما سيواجهه الجيش الإسرائيلي داخل الأنفاق هو أيضا جميع الخبرات والمعرفة التي اكتسبتها جماعات أخرى وجرى نقلها إلى حماس».