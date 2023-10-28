

عبدالعزيز الفضلي



ابلغت وزارة التربية المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني بإضافة صلاحية وقف الراتب على النظم المتكاملة.



وقالت الوزارة في تعميم أصدرته وتلقت «الأنباء» نسخة منه «بالإشارة إلى كتاب القطاع المالي بشأن إضافة صلاحية وقف الراتب على النظم المتكاملة والهادف إلى تقليل الهدر المالي الناتج عن إنشاء وإقامة المديونيات عن الرواتب غير المستحقة للموظفين المنقطعين عن العمل والأمر الذي يترتب عليه التأخر في وصول قرارات «وقف الراتب» للإدارة المالية لمدد طويلة تصل إلى عدة أشهر الامر الذي يؤدي إلى تكوين مديونيات عن تلك الرواتب وتحميل وزارة التربية أعباء مالية.



وعليه، يرجى التعميم على قسم الاجازات والدوام لديكم بضرورة عمل إيقاف الراتب على النظم المتكاملة فور إصدارهم قرارات وقف الراتب، وذلك بعد إضافة شاشة إيقاف الراتب على النظم المتكاملة لجميع موظفي الاجازات والدوام، وذلك للحد من تراكم المديونيات على الوزارة.