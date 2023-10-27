قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون معدلا لحظر حرق المصحف الشري على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب صعوبات تنفيذه.



وقالت وزارة العدل في بيان «لقد تم تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد».



وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستعقد في 14 نوفمبر.



وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق المصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية.



وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان، «مع التغييرات التي نقترحها، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم»، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتد.



وكانت وكالة الهجرة السويدية أعلنت الخميس طرد العراقي سلوان موميكا الذي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم، ما اثار موجة استياء عارمة في الدول الاسلامية.



وقال تلفزيون (تي.في4) إن «وكالة الهجرة قررت طرد هذا الشخص من السويد. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024».



وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو الماضي إنها ستقوم بإعادة فحص تصريح إقامة هذا الرجل.