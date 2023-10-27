القاهرة - ناهد إمام

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحد أدنى، على أن تطبق تلك القرارات من يناير 2024 المقبل، وذلك دون استثناءات.

وذكرت وزارة العمل - في بيان - أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

ووافق «المجلس» أيضا على مقترح قرار استحداث «لجنة جديدة» تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد «المهارات القطاعية» للعمل في جمهورية مصر العربية، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى «القوى البشرية» بما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتحديث وتطوير نظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وآليات عمل «اللجنة».

كما وافق «المجلس» على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وخلال الاجتماع أكد الحضور على أن جميع «أطراف العمل» من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، حريصون على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك «المعادلة» يأتي ضمن أسس ومبادئ «الجمهورية الجديدة» التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.