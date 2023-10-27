بيروت ـ داود رمال

بحث الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو في الملفات والتطورات في لبنان والمنطقة.

وشدد سليمان أمام ضيفه على أهمية الدور الفرنسي في مساعدة لبنان لعدم الانزلاق إلى فخ الحرب المندلعة في غزة، والتي تنعكس سلبا على لبنان المنكوب بمعزل عن نتائجها، لأن نتائج الحرب كارثية على الرابح وعلى الخاسر، أيا يكن الرابح والخاسر، ورأى ان الضرورة باتت ملحة لإيقاف العقاب الجماعي الذي يطول المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية والمؤسسات الصحية والخدماتية ودور العبادة التاريخية وناشد فرنسا والمجتمع الدولي الضغط لوقف اطلاق النار.

كما اعتبر سليمان انه من واجب جميع القوى في الداخل الاعتبار من خطر الحرب، والنزول عن شجرة التعنت، والذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، وتأليف حكومة طوارئ تأخذ على عاتقها إجراء التعيينات وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية والأمنية والرقابية والمالية، للبدء بورشة عمل سريعة، لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وزار السفير الفرنسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، واتفق الجانبان على «أولوية تجنيب لبنان خطر الانزلاق نحو الحرب وضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون ذلك، وشددا على الأهمية القصوى لتحصين المؤسسات الوطنية والدستورية من أجل مواجهة الأخطار الداهمة ولا سيما مؤسسة الجيش اللبناني، وعلى متابعة السعي بغية إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الداخلية العالقة على المستويين السياسي والاقتصادي رغم صعوبة الأمر».

من جهته، شدد جعجع على أن «منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري من خلال توصية نيابية، أو قرار حكومي لنشر الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية، وسحب المسلحين اللبنانيين والفلسطينيين من جنوب الليطاني انفاذا للقرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل».