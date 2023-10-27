تبادلت قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، والميليشيات الإيرانية المتركزة في شرق سورية القصف الجمعة.

وقصفت الميليشيات قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة صواريخ، وردت قوات التحالف بقصف مواقع الميليشيات بالصواريخ، وفق منصة «نهر ميديا المحلية».

وقصفت طائرتان مقاتلتان أمريكيتان منشآت للأسلحة والذخيرة في سورية الجمعة ردا على هجمات شنتها فصائل مدعومة من إيران على القوات الأميركية مع تزايد المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن الرئيس جو بايدن أمر بضرب المنشأتين اللتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة التي يدعمها، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هجمات وكلاء إيران.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 20 مرة على الأقل في العراق وسورية على يد قوات مدعومة من إيران.

ووقعت الضربات فجر الجمعة بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود مع العراق، ونفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز إف-16 باستخدام ذخائر دقيقة، حسبما قال مسؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم نشر اسمه.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان «هذه الضربات الدقيقة التي تستهدف الدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد عسكريين أمريكيين في العراق وسورية من قبل ميليشيات مدعومة من إيران».

وذكر أوستن في البيان «هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف».

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وحاملات طائرات إلى المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقالت الپنتاغون الخميس إن نحو 900 جندي أميركي إضافي وصلوا إلى الشرق الأوسط أو يتجهون إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية للجنود الأميركيين.

من جهته، قلل الكرملين من خطر مواجهة اميركيةـ روسية في سورية.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأميركية في سورية، والتوتر الحاصل في المنطقة.

وردا على سؤال صحافي، أجاب بيسكوف: «لا، لا توجد هناك حاليا أي مخاوف من هذا النوع. أما بالنسبة الضربة الأميركية لسورية فإن التوتر الحرج والحرب الفلسطينية- الإسرائيلية يهددان بتفجير الوضع على نطاق أوسع بالمنطقة، وهذا أمر سيئ للغاية».