حذرت وزارة الدفاع السورية العسكريين والعاملين المدنيين من التواصل مع ما وصفته بـ«منظمات دولية»، هدفها تشجيع العسكريين والخبرات على الفرار خارج سورية.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة مطلع الشهر ونقل عنه موقع «عنب بلدي»: «تسعى بعض المنظمات الدولية من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج المواطنين للانضمام إلى عضويتها مقابل مبالغ مادية، مدعية محبتها للجمهورية العربية السورية وشعبها وقائدها، بهدف التوغل ضمن المجتمع السوري، وتشجيع العسكريين على الفرار من الخدمة، والكفاءات العلمية على مغادرة الأراضي السورية».

ووفق هذه المعطيات، طلب التعميم من جميع القادة التأكيد على العسكريين (ضباط، صف ضباط، أفراد، مجندين) والعاملين المدنيين، التزام الحذر وعدم الانضمام إلى هذه المنظمات أو التواصل معها وإعلام ضابط أمن الوحدة فورا عن أي تواصل مشبوه أو محاولة له، تحت طائلة المساءلة القانونية والمسلكية.

ولفت التعميم، إلى أن إجراءات الوزارة هذه تأتي «حرصا من القيادة العامة على عدم تورط أي عسكري أو عامل مدني في وزارة الدفاع بمخالفة أو ارتكاب جرم يعاقب عليه القانون».

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الخدمة العسكرية يحظر على العسكريين الاتصال بالهيئات الأجنبية إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة، كما يحظر قانون العاملين الأساسي ذلك على العاملين المدنيين ايضا.

واعتبر قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية في المادتين «149» و«149 مكرر» هذه الأفعال جرائم يعاقب مرتكبوها بالحبس والغرامة، وفق التعميم.