بيروت ـ منصور شعبان

شدد وفد يمثل «تحالف قوى التغيير» على: «ضرورة تدخل المجتمعين العربي والدولي لوقف فوري لإطلاق النار يمنع المجازر في حق أهل غزة»، مؤكدا ان «الحل الوحيد لأزمة الشرق الاوسط، هو بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بإقامة دولته المستقلة على أراضي الـ 67 وفق مندرجات قمة بيروت العربية عام 2002، والقائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية كافة وعلى رأسها حق عودة كل اللاجئين».

وشدد الوفد، خلال جولة له على سفراء السعودية وليد بخاري، وقطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن، ومصر د. ياسر علوي والاردن وليد الحديد وفلسطين أشرف دبور، على ضرورة «سعي المجتمعين العربي والدولي الى منع توسيع دائرة العنف بهدف إبعاد الحرب عن لبنان، وغزة ودول الجوار والتشدد في تطبيق القرار 1701 وبغية دعم الدولة اللبنانية على استعادة قراري الحرب والسلم».

وضم الوفد النواب، عن حزب «تقدم» مارك ضو، وعن «لقاء الشمال- 3» ميشال دويهي، وعن حزب «خط أحمر» وضاح الصادق، والدكتور رامي فنج عن مجموعة «انتفض للعدالة والسيادة».