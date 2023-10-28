دارين العلي ـ الدوحة

اكد سفيرنا لدى الدوحة خالد المطيري خلال جولته على جناح الكويت في «اكسبو قطر للبستنة» ان الجناح يتميز بالمساحات الخضراء المفتوحة والمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا ما يجعله من الاجنحة التي يمكن اختيارها من بين الافضل بين الدول المشاركة.

ولفت المطيري إلى ان كل جناح في المعرض يتميز بإبراز بيئة بلده، مشيرا الى ان جناح الكويت يتميز بمزج النباتات والمحميات مع احدث التقنيات، متمنيا ان يكون الجناح من الاجنحة التي ستكون لها مكانة متميزة مع ان تنفيذه بدأ متأخرا ولكن القائمين عليه استطاعوا ان ينجزوا العمل على اكمل وجه وان يخرج بالشكل الملائم لجعله من الاجنحة المتقدمة في «اكسبو قطر».