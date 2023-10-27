دارين العلي ـ الدوحة

قال المفوض العام لـ «اكسبو قطر للبستنة 2023» بدر الدفع عقب جولة قام بها في جناح الكويت وذلك بدعوة من مفوض الجناح م.سميرة الكندري ان ما رآه في جناح الكويت مبهر ويعكس الصورة الحقيقية للمستوى الذي وصلت اليه الكويت في مجال التخضير والحفاظ على البيئة.

واضاف الدفع: «جناح الكويت مميز ومختلف ويراعي جميع الشروط للاكسبو ويتنوع ما بين التثقيفي والتعليمي».

وأكد ان الجناح سيشهد تفاعلا كبيرا خلال زيارات الطلاب كونه افرد مساحات واسعة لتوعية الطلاب والجيل الشاب على احترام الطبيعة والبيئة والاستخدامات الامثل للموارد الطبيعية وهذا ما رأيناه يتناسب مع الرؤية الاستشرافية للاكسبو.

وقال الدفع: «لقد زرنا مختلف الاجنحة المشاركة، ونستطيع القول ان جناح الكويت من افضل الاجنحة التي رأيناها وزرناها حتى الآن وهو من الاجنحة المنافسة بل ومنافس قوي، لافتا الى وجود منافسة وجوائز للمراكز الاولى للأجنحة، مؤكدا ان جناح الكويت يعتبر واحدا من المنافسين الاقوياء على هذه المراكز في «اكسبو الدوحة 2023».