عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعا بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، هو الأول للمجلس منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي.

وأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة أن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان ترأس الاجتماع، بحضور نائبه مالك عقار وعضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر.

وتداول الاجتماع حول الأوضاع الراهنة في البلاد، ولاسيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتطرق الاجتماع «للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الأبرياء، والتخريب المتعمد للمرافق والمنشآت العامة»، وأشاد بـ «التفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة».

وأشاد الاجتماع كذلك بـ«الأدوار العظيمة» التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في التصدي لما وصفها بـ«المحاولات اليائسة» للدعم السريع والتي «تستهدف أمن واستقرار الوطن».

كما تناول الاجتماع «قضايا معاش الناس ومجهودات الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد».