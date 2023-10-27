هدد البيت الأبيض بالتحرك للدفاع عن القوات الاميركية المنتشرة في المنطقة بعد تعرض عدة قواعد اميركية لاسيما العراق وسورية لعدة هجمات. وقال البيت الابيض في بيان "لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات للدفاع عن قواتنا"، مشيرا الى ان العملية العسكرية الأمريكية في سورية تهدف إلى تعطيل ومنع الهجمات المستقبلية .

وأضاف "نحتفظ بحق الرد على أي هجمات في الوقت والمكان الذي نختاره". وقال "لا نسعى للصراع مع إيران وعملياتنا الأخيرة منفصلة عما يحدث بين إسرائيل وحماس". وتابع انه يدعم "هدنة إنسانية تسمح بإطلاق سراح الرهائن وعلى إسرائيل دعم الأمر ونتشاور معها بشأن ذلك".