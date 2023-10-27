يحيى حميدان

حقق السالمية فوزا ثمينا على أرض مستضيفه الشباب 2-1 مساء اليوم (الجمعة) في افتتاح المرحلة السادسة من دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.

ورفع "السماوي" رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً، فيما بقي "أبناء الأحمدي" على نقاطهم الخمس في المركز الثامن.

جاء التهديد الأول في المباراة من الشباب، بعدما سدد محترفه الكولومبي كارلوس ريفاس كرة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس السالمية سعود القناعي (2)، ليرد "السماوي" بتسجيل هدف السبق عن طريق البرازيلي سيباستياو جونيور "سيبا" بعد تمريرة جميلة من زميله الغاني أبودو ايساكا (11).

وعزز فواز عايض من تقدم السالمية بتسجيله الهدف الثاني بفضل كرة وصلت له من الظهير الأيمن معاذ الظفيري، ليحولها عايض في شباك حارس الشباب سعد العنزي (13).

وتراجع "السماوي" لتأمين الدفاع وترك "أبناء الأحمدي" يحاولون تقليص النتيجة، وأزعج الشباب ضيفه بتسديدة قوية من السنغالي ابراهيم غايي من ركلة حرة مباشرة وضربت كرته العارضة وذهبت بعيدا (18)، وطغت الخشونة بعد ذلك على مجريات اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتفوق سلماوي 2-0.

وفي الشوط الثاني، استمر الشباب في ضغطه لتقليص النتيجة عبر تحركات السنغاليين عمر ويد وغايي، وبذل مواطنهما سليمان سيسيه والبديلين عمر بوحمد ومحمد الفهد جهودا كبيرة في عملية تحضير الكرة، الا أن السالمية دافع بطريقة ناجحة ولم يترك الحرية لأصحاب الضيافة للوصول لمنطقة جزائهم، وحاول مدرب "السماوي" محمد المشعان تعزيز خط الوسط بالدفع بمهدي دشتي والغامبي سانغ بيير.

واستطاع كارلوس أن يسجل هدف الشباب الوحيد بعدما اخترق العمق السلماوي ووضع الكرة في الشباك بذكاء عال (82).

وأشهر الحكم عبدالله عرب البطاقة الحمراء للاعب الشباب عبدالله الباذر في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.