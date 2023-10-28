على وقع أعنف قصف بري وبحري وجوي تخلله قطع للاتصالات والانترنت، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة وإعلان "هدنة انسانية فورية" في القطاع. وصوت الأعضاء لصالح القرار بالأغلبية. ويدعو القرار العربي لهدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار في غزة.

ورغم ان القرار غير ملزم إلا أنه يحمل دلالة سياسية حول توجه الرأي العام العالمي، حيث أيده على وقع التصفيق 120عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت. وقد انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس.

وبعد رفض مجلس الأمن الدولي المنقسم أربعة مشاريع قرارات في أقل من أسبوعين، طالب النص العربي بـ «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال». وكانت صيغة سابقة تطالب «بوقف فوري لإطلاق النار».

وتمحور القرار الذي صاغه الأردن ورعته نحو أربعين دولة، على الوضع الإنساني في غزة وطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء «فورا» و«بكميات كافية» ووصول المساعدة الإنسانية «من دون عوائق».

وندد النص أيضا «بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لاسيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية». واعرب عن «قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر»، من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.

وقال ممثل فلسطين رياض منصور ان اعتماد القرار يؤكد ان الشعب الفلسطيني ليس يتيما، وشكر المجموعة العربية والاسلامية لجهودها في إقناع الدول بالتحرك، منتقدا شلل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار. وطالب بوقف التهجير القسري للفلسطينيين.

وتخلل التصويت سجال بين مدنوبي كندا وباكستان، فقد طلب المندوب الكندي تعديل مشروع القرار العربي وتضمينه ادانة صريحة لحركة حماس وهجومها الذي شنته على اسرائيل في السابع من اكتوبر الجاري، واصفا الحركة بالارهابية ودعا لادانة هجومها. وهدد المندوب الكندي بعدم التصويت لصالح القرار في حال لم يتم اعتماد التعديل. بعد ذلك طلب مندوب باكستان الحديث، وقال ان مشروع القرار العربي كان متوازنا وانسانيا وانه لم يشر صراحة الى اسرائيل. واستهجن المندوب الباكستاني رفض كندا الاشارة في التعديل الى اسرائيل التي قتلت أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وهدد بدوره بعدم التصويت لصالح القرار في حال اقر التعديل الكندي. لكن التعديل الكندي فشل في الحصول على الاصوات المطلوبة لاقراره ونال فقط 88 صوتا وهي أقل من اغلبية الثلثين لتمريره.

وقبل التصويت قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة . وحذر الصفدي في منشور على "اكس" من ان العواقب ستكون كارثة انسانية ستمتد آثارها لسنوات قادمة. وقال ان التصويت ضد مشروع القرار الذي قدمه باسم المجموعة العربية امام الامم المتحدة سيكون بمنزلة موافقة على هذه الحرب العبثية وهذا القتل غير المنطقي . وأضاف ان الملايين سيتابعون التصويت والتاريخ سيحكم . جاء ذلك قبل قليل من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي يدعو الى هدنة إنسانية فورية في غزة.