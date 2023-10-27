صدر تعميم عن رئاسة مطار بيروت يتضمن إرشادات وتعليمات لإخلاء مبنى المطار في حالات الطوارئ.

وتضمن التعميم الموجه الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري الدولي الآتي:

"حرصاً على سلامة الاشخاص المتواجدين ضمن حرم المطار يطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية والمستثمرين في حال تعرض المطار او محيطه لأي اعتداء خارجي أو عند سماع نداء الإخلاء عبر المذياع ضرورة التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية والتوجه من خلال المسالك المحددة الى الأماكن والبقع الآمنة دون استعمال المصاعد وذلك وفقاً للتعليمات الخاصة لكل منطقة من مناطق المطار.

ولاحقاً أوضح رئيس المطار فادي الحسن أن التعميم الصادر عنه إجراء روتيني.

في غضون ذلك، هبطت طائرة عسكرية كندية في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم، وأفادت المعلومات بأن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.