أفادت وسائل إعلام أميركية بأن المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية مين بشمال شرق الولايات المتحدة التي خلفت 18 قتيلا، قد عثِر عليه ميتاً بعد مطاردة استمرت يومين.

وقالت شبكة "سي ان ان" الأميركية ان المشتبه به روبرت كارد "40 عاما" عنصر الاحتياط السابق في الجيش، توفي على ما يبدو بسبب جرح ناتج عن إصابته بطلق ناري ذاتي. وبعد يومين من المطاردة واجبار السلطات المدنيين على التزام منازلهم، عثر على جثة كارد في غابة قرب ليزبون التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن المكان الذي نفذ فيه إطلاق النار في لويستون الاربعاء الماضي.

وعثر على جثته قرب حاوية قمامة في غابة قريباً من مصنع لاعادة تدوير النفايات كان طرد منه مؤخراً، بحسب ما نقلت "سي ان ان" و"فوكس نيوز" عن مصدر في سلطة انفاذ القانون.