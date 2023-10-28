أقلعت صباح اليوم السبت، الطائرة الخامسة من الجسر الإغاثي الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة محملة بعشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعمهم وتخفيف معاناتهم جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي.

وتأتي هذه المبادرة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة وذلك بأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بشكل يومي ومتواصل بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي محملة بـ 110 أطنان حتى الآن من المواد الغذائية والدوائية والطبية بالإضافة إلى سيارات إسعاف وعناية مركزة.