أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أنه "ضرب 150 هدفا تحت الأرض" في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت.

وتعتبر إسرائيل أن حركة حماس الفلسطينية تدير عملياتها من شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض.

وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة "خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها انفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس".

وقال من جهة أخرى إنه قتل مسؤولا في حماس كان مكلفا "المظلات الشراعية الآلية والمسيرات ومعدات الرصد والدفاع الجوي".