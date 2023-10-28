أصدر وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا باستحداث مراكز تنمية المجتمع ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.



وتضمن القرار:



مادة أولى



تستحدث المراكز التالية بمستوى قسم على أن تتبع تنظيميا مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع:



٭ مركز جابر الأحمد A5.

٭ مركز غرب عبدالله المبارك.

مادة ثانية



تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري 1994/7 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.





مادة ثالثة



يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة



يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.